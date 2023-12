Me he encargado de traerte uno de los retos visuales que más ha exigido a los usuarios. Me refiero al desafío que consiste en detectar 5 diferencias entre unas imágenes, pero en tan solo 10 segundos. Tal vez de la impresión de ser una tarea imposible de realizar; sin embargo, no es así. Solo no cualquiera la hace.

Si te animaste a participar en el desafío, perfecto. Créeme que es una buena idea ir a un lugar donde nada ni nadie pueda distraerte. Y es que la concentración aquí es muy importante. Recuerda que no cuentas con mucho tiempo. No puedes darte el lujo de desperdiciar ningún segundo.

Las imágenes del reto visual

Cada imagen del reto visual (hay dos en total) muestra un muñeco de nieve. Estos aparentan ser idénticos, pero no. Poseen 5 diferencias, las cuales debes identificar en tan solo 10 segundos. Sin duda, esta es una gran oportunidad para que demuestres toda tu capacidad de observación.

RETO VISUAL | Cada imagen que encuentras aquí muestra un muñeco de nieve. Los dos parecen idénticos, pero la verdad es que poseen 5 diferencias. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

La vida continúa. No te debes sentir mal por haber fallado. Tendrás tu revancha. Si en caso quieres saber cuáles son las 5 diferencias entre las imágenes, te informo que estás en el punto correcto de la nota.

RETO VISUAL | Aquí se indican las diferencias entre las imágenes. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

