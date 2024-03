Me acabo de dar cuenta qué hora es y déjame decirte que ya es tiempo que dejes en claro que prestas mucha atención a los detalles. No puedes simplemente decirlo. La gente no te va a creer así. Para que lo demuestres de una vez por todas, te he traído un reto visual que me divirtió de principio a fin. De verdad, lo recomiendo. Es estupendo. El desafío consiste en encontrar unos elementos ocultos en la imagen de abajo. ¿Cuáles son? Pues una taza, una balanza digital, un cuadro con collage, un perfume y un tambor con sus respectivas baquetas. ¿Eres capaz de hallar todo eso? ¡Ojo que no hay un límite de tiempo! En otras palabras, puedes demorarte sin preocuparte por nada.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar lo que hacen varias personas en un parque. Cada una realiza una actividad diferente y la pasa bien a su manera. ¡Eso es genial! Ahora concéntrate en ubicar los elementos que ya te mencioné en el primer párrafo. ¡Esfuérzate al máximo!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a muchas personas realizando diferentes actividades en un parque. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar, tiraste la toalla, pero deseas saber en dónde están los elementos indicados? Tranquilo(a). En este punto de la nota te daré a conocer la ubicación de cada uno. Solo debes mirar la siguiente imagen. Eso es todo.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los elementos mencionados en el texto. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

