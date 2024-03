Me he dado cuenta que en mi tiempo libre trato de hacer cosas que me gustan y una de ellas es participar en retos visuales que me lleven al límite. Es decir, que no sean nada fáciles de resolver. El de aquí, por ejemplo, es muy difícil de superar. Tanto así que solo una persona observadora es capaz de cantar victoria. Para no ir con muchos rodeos, te informo que el desafío consiste en encontrar un filete entre las sandalias que aparecen en la imagen de abajo. Debo confesar que a mí me costó bastante triunfar. Espero que, si decides sumarte al contenido, la pases tan bien como yo. ¡La decisión es toda tuya!

Imagen del reto visual

Al mirar la imagen del reto visual te darás cuenta que hay un gran número de sandalias. Debido a la presencia de estas, hallar el filete no es algo sencillo de hacer, pero confío en que puedes realizar la tarea. Simplemente concéntrate en el objetivo. No pienses en otra que no sea eso

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes sandalias y tú tienes que encontrar el filete. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

En este punto de la nota felicito a las personas que pudieron triunfar en el reto visual. Si no fuiste capaz de encontrar el filete, no te preocupes. Con solo mirar la siguiente imagen averiguarás en qué parte está. Créeme que tendrás tu revancha muy pronto.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del filete. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

