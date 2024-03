El último fin de semana, me llevé una gran sorpresa. Resulta que estando en un bus, escuché cómo dos personas conversaban sobre los retos visuales que hay en Mag. Como hablaban tan alto, era imposible no oír lo que decían. Esa escena me dejó atónito, ya que consideraron que los desafíos son estupendas alternativas de entretenimiento. Si tú también piensas lo mismo, participa en el de aquí, que además de divertirte, te permitirá dejar en claro que prestas mucha atención a los detalles, siempre y cuando lo superes. ¿En qué consiste? Pues en hallar los 5 elementos ocultos en la imagen de abajo. Me refiero a la serpiente, el cometa, el pedazo de sandía, el castillo de arena y la raqueta. Como nada ni nadie te apura aquí, relájate. No te estreses. Busca todo con calma.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar cómo dos mujeres se encuentran sentadas en el techo de un carro que está estacionado en un autocinema. Al parecer, la ubicación permite que las chicas disfruten más la película que se está proyectando ahí. Pero no te quedes solo con eso. Concéntrate en ubicar los elementos que te mencioné arriba. Solo así demostrarás tu capacidad.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a dos mujeres sentadas en el techo de un carro ubicado en un autocinema. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder en un reto visual no es el fin del mundo. No te sientas mal. Todo es un juego. Nada es de vida o muerte aquí. Para que no te quedes sin saber dónde están los 5 elementos, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del desafío.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 5 elementos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales donde dejarás en claro que prestas mucha atención a los detalles

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te recomiendo ver este video

