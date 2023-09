Un poco de entretenimiento sano nunca es malo. El detalle es que con este reto visual, además de divertirte, podrás dejar en claro que eres una persona sabia, siempre y cuando lo superes. ¿Estás preparado para analizar una imagen y demostrar que tienes un alto coeficiente intelectual? Si respondes con un “sí”, ¡adelante!

La ilustración, que ya me encargué de colocar más abajo, tiene que ser observada por ti, pues tu misión en el desafío es detectar todos los errores que esta posee. Para ser más exactos, hay tres cosas que no cuadran en la gráfica. Esas vienen a ser las equivocaciones que tú debes identificar. Lo que está a tu favor es el hecho que no se estableció un límite de tiempo.

La imagen del reto visual

¿Qué te muestra la imagen del reto visual? Pues a varias personas en una oficina durante una reunión que podría ser muy importante, pero no pienses tanto en eso. Concéntrate en el objetivo. Abre bien los ojos y presta mucha atención a cada detalle para que puedas detectar los errores.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a varias personas en una oficina durante una reunión, tiene muchos errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si te encuentras en este punto de la nota, quizás sea porque no pudiste identificar las equivocaciones. No te sientas mal si es que eso pasó. Todo esto es un juego. A continuación sabrás cuáles son los tres errores que tiene la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

