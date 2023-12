Sí es verdad que hay bastantes retos visuales que nos pueden divertir, pero muy pocos son los que realmente permiten que uno demuestre que presta mucha atención a los detalles. Por suerte para ti, hoy te traigo uno así. El desafío consiste en encontrar a todos los fantasmas que hay en la imagen. ¿Eres capaz de hacerlo?

Más abajo hallarás la ilustración que te he mencionado. Tienes que mirarla detenidamente si es que quieres cantar victoria. Pero no pierdas la calma. No creas que debes ubicar a los fantasmas rápidamente. Eso no es obligatorio. Tómate el tiempo que necesites.

Imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen del reto visual, una pareja ingresó a un aparente palacio, donde vio a un hombre en el segundo piso. Lo curioso es que en la escena hay un gran número de fantasmas, los cuales debes hallar para triunfar en el desafío. ¿Quieres una pista? En total son siete.

RETO VISUAL | En esta imagen hay fantasmas cerca de las personas que están dentro de lo que parece ser un palacio. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Perder aquí no debe ponerte triste. La vida continúa. Esto es solo un juego. Si quieres saber dónde están todos los fantasmas, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los fantasmas. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

