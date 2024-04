Si te animas a participar en este reto visual, debo pedirte que te prepares. Confiarse es una mala idea. Yo creía que me iba a ir excelente sin tener que esforzarme al máximo y pasó todo lo contrario. Sí, perdí. No fui capaz de superar el desafío que consiste en hallar la zapatilla del niño en menos de 11 segundos. Me distraje casi todo el tiempo. No cometas el mismo error. Abre bien los ojos y presta mucha atención a cada detalle de la ilustración. Ese es el único camino que ha llevado a varios usuarios a la victoria. Como ya te informé todo esto, la decisión es tuya. Si quieres triunfar, ya sabes qué hacer.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a un niño sentado en la cama que está en su habitación, que, por cierto, luce muy desordenada. Justamente, a raíz de que varias cosas no están en su lugar, él no sabe dónde se encuentra su zapatilla izquierda y la necesita para poder salir de su cuarto. Ayúdalo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un niño en su habitación. Él no sabe dónde está su zapatilla izquierda. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, es probable que no hayas sido capaz de superar el reto visual. No te sientas mal si es que eso pasó. Todo esto es un juego. En el próximo desafío que participes te irá mejor. Por lo pronto, mira la siguiente imagen para que sepas dónde está la zapatilla del niño.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la zapatilla izquierda del niño. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te recomiendo ver este video

¿Has superado a tu ex? descúbrelo con este test de personalidad