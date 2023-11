Bienvenido(a) a la nota de Mag donde podrás participar en el reto visual que está causando furor en las redes sociales. Hablo del desafío que consiste en detectar quién escapó de la prisión. ¿Debes averiguarlo en cuestión de segundos? No. ¡Aprovecha eso! Al realizar la tarea, demostrarás que eres una persona observadora.

El motivo de la popularidad de la prueba es su nivel de dificultad. Sí, soy consciente que ya te dije que no tiene un límite de tiempo, pero ojo que no lo necesita para ser considerado como una de las más complicadas que existen. Y no lo menciono únicamente yo, sino varios usuarios de distintas partes del mundo.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a tres jóvenes (dos hombres y una mujer). Todos están jugando a los bolos. Realmente la están pasando muy bien. Nada parece estar mal en esa escena, ¿verdad? Sin embargo, hay una persona que está disfrutando de su libertad cuando no debería hacerlo, ya que tiene que estar en la prisión. ¿Puedes identificarla?

RETO VISUAL | Esta imagen muestra lo bien que la pasan unos amigos jugando a los bolos. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

No te sientas mal si llegaste a este punto de la nota sin saber quién escapó de la prisión. Sé muy bien que el reto visual es difícil de superar. Ahora mismo averiguarás qué persona debe estar tras las rejas lo más pronto posible.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién escapó de la prisión. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Súmate a otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.

SOBRE EL AUTOR César Quispe Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.