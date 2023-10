Pasa el tiempo y los retos visuales continúan teniendo un lugar en el corazón de los internautas. En esta oportunidad, te presento uno que está relacionado a Halloween. Digo eso porque consiste en hallar tres fantasmas en la imagen que dejé abajo. Apenas lo hagas podrás decir a todos que eres una persona observadora.

Ojo que no te he pedido que los encuentres en cuestión de segundos. No hay problema si te demoras. Solo importa que realices la tarea y que la pases bien. Recuerda que estos desafíos, además de brindarte información sobre características que posees, te entretienen sanamente a cualquier hora del día.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay una gran cantidad de pandas. Debido a que falta poco para Halloween, uno de ellos lleva puesto un sombrero de bruja. Otros, en tanto, están sosteniendo calabazas. Impresionante, ¿no crees? Ahora que ya te informé eso, concéntrate en lo siguiente: tres fantasmas se esconden entre esos animales. Encuéntralos.

RETO VISUAL | En esta imagen se aprecia a muchos pandas. Entre ellos, hay tres fantasmas. (Foto: dudolf.com)

La solución del reto visual

No todo el tiempo se puede ganar. A veces, toca perder. Si no hallaste a los fantasmas, tranquilo(a). Estos no le harán daño a nadie. Ahora mismo sabrás en qué parte de la imagen se ubican.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los fantasmas. (Foto: dudolf.com)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

