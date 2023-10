Hay tres pájaros entre las frutas y tú debes ubicarlos en menos de 10 segundos

Es un buen momento para que te diviertas de una manera sana. Lo puedes hacer participando en este reto visual que, a diferencia de otros, consiste en ubicar tres pájaros que están escondidos entre las frutas que aparecen en la imagen de más abajo. Pero ojo a lo siguiente: la tarea se tiene que realizar en menos de 10 segundos.

¿Cómo afrontar un desafío que posee un límite de tiempo? Primero asegúrate de estar lo más relajado(a) posible, ya que todo se trata de un juego. Nada es de vida o muerte. Después debes abrir bien los ojos para prestar bastante atención a los detalles de la ilustración. No te distraigas con nada. Cada segundo cuenta.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay demasiadas frutas, como plátanos, naranjas, peras, papayas, berenjenas, etc. Aunque no lo parezca, en esa ilustración también están presentes tres pájaros, los cuales han sabido esconderse muy bien. Concéntrate en el objetivo y podrás hallarlos en menos de 10 segundos. ¡La tarea no es imposible de efectuar!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes frutas. Entre ellas, hay tres pájaros. (Foto: dudolf.com)

La solución del reto visual

Perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. Esa es la verdad. Por lo tanto, levanta la cabeza. Estoy seguro de que tendrás tu revancha. Ahora mismo podrás apreciar dónde están los tres pájaros mirando el siguiente video de YouTube.

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

