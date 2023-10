Decir que eres observador es una cosa. Serlo es otra. Para que demuestres que esa es una característica de tu persona, tienes que resolver el reto visual de aquí. Es la única forma. Si cantas victoria, podrás manifestarle al mundo entero que realmente a ti no se te escapa ningún detalle. ¿Preparado(a) para participar en este desafío?

Tu tarea en la prueba es detectar todas las cosas que no cuadran en la imagen que he dejado más abajo. Sí, hay errores aunque no lo parezca. Como quiero ayudarte, te indico que, en total, son tres equivocaciones que debes identificar. ¿En cuestión de segundos? No, ya que no se ha establecido un límite de tiempo.

La imagen del reto visual

La ilustración del reto visual muestra el interior de un autobús con pasajeros, quienes se encuentran sentados a raíz de que el vehículo no se encuentra lleno. Debido a ello, uno aprovecha el viaje para leer un periódico. Ahora que ya te indiqué lo que se aprecia en la gráfica, tienes que completar tu misión para dejar en claro que eres una persona observadora.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar el interior de un autobús con pasajeros, tiene cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. Si no pudiste superar este reto visual, no te sientas mal. Soy consciente que el desafío no es nada fácil de resolver. Ahora mismo puedes saber cuáles son las cosas que no cuadran. Simplemente mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Un nuevo reto visual para ti

