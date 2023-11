Las acciones valen más que mil palabras, así que no solo digas que prestas atención a los detalles. También demuéstralo. ¿Cómo? Superando este reto visual, que consiste en ubicar a un gato en la imagen que he colocado más abajo. ¡Te aconsejo que abras bien los ojos antes de participar en el desafío!

Si te preguntas si la prueba posee un límite de tiempo, la respuesta es no. Consideré innecesario exigir a los participantes que encuentren al minino rápidamente. Por lo tanto, observa bien la ilustración. No te estreses. Busca con calma al pequeño felino.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual te permite apreciar a una mujer en el interior de una casa que podemos pensar que es suya. Ella decidió limpiar la vivienda, pues sostiene una escoba; sin embargo, se ha detenido porque no sabe dónde está su gato. ¿Puedes ayudarla?

RETO VISUAL | Esta imagen muestra cómo una mujer sostiene una escoba. ¿Puedes ubicar al gato? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota puedo pensar que no pudiste ubicar al minino. No te sientas mal si es que eso pasó. No es nada fácil encontrarlo. Si quieres saber dónde está exactamente, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del gato. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

