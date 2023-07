Gracias a los distintos retos visuales disponibles en Internet, es posible poner a prueba nuestros sentidos ya que este tipo de actividades nos piden llevar a cabo diversos ejercicios que requieren de una gran atención. Y si a ello le sumamos que hay un tiempo estimado para superar el desafío, la cosa se complica pero al mismo tiempo se vuelve más interesante. Si días atrás disfrutaste de “Encontrar el error en el parque en 8 segundos” o “hallar a todos los animales en la foto en 10 segundos”, es muy probable que la siguiente prueba sea de tu agrado. ¿Tendrás lo que se necesita para cumplir con el objetivo señalado?

Puede que en un primer momento la dificultad del reto visual te engañe, pero no es para menos: su simpleza es capaz de hacer caer a cualquiera. De hecho, la mayoría de internautas no ha sido capaz de resolverlo y solo un grupo selecto tuvo éxito. ¿A que podría deberse esto? La respuesta podría estar en que no prestan atención a los patrones y colores que lleven hacia la respuesta deseada.

Sin mucho más por explicar, este ejercicio mental que ha puesto en aprietos a más de uno tiene como objetivo encontrar al cocodrilo oculto; sin embargo, el desafío exige cumplir esto en menos de 8 segundos, lo que lo vuelve tan atractivo como desafiante. ¿Te animas a jugar?

Encuentra al cocodrilo oculto en la imagen en menos de 8 segundos

Como señalamos previamente, la simpleza de la imagen, protagonizada por varios animales de la jungla, es engañosa. Se pueden ver algunas aves, así como otros especímenes exóticos, pero entre tanta vegetación, un reptil se oculta y tu misión es hallarlo en el tiempo estimado. Solo si tienes una agudeza visual excepcional y la capacidad de enfocarte en los detalles más sutiles, podrás cumplir el objetivo.

Solamente cuentas con 8 segundos para resolver el reto visual de encontrar al cocodrilo escondido. ¿Eres capaz de cumplir el objetivo? (Foto: MDZ Online)

Este tipo de desafíos demuestran ser entrenamientos ideales para el cerebro, ya que implican un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas del cerebro responsables de las funciones respectivas. Si eres alguien muy atento, seguramente no tuviste problemas en cumplir con lo indicado; no obstante, si superaste los 8 segundos sin haber tenido éxito, puedes volver a intentarlo. Recuerda concentrarte y fijarte en todos los detalles de la ilustración.

Esta es la solución del reto visual

Si lograste encontrar el cocodrilo, felicidades. Demuestras tener una mente aguda y excelentes habilidades de observación. En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que el reptil se encuentra camuflado en la parte inferior de la imagen, donde se vuelve casi imperceptible debido a que logra ‘desaparecer’ entre la vegetación verde.

Como podrás observar, se trata de ser ágil y prestar atención a todos los detalles en la imagen. El cocodrilo se ocultaba entre la vegetación. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para entretenerte sanamente. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Pon aprueba tu vista con este test

¿Te animas a volver a poner a prueba tus sentidos? Lo único que necesitas hacer es ver el siguiente video y seguir los pasos señalados. De esta manera, podrás conocer rápidamente cuáles son los temores que debes superar.

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.