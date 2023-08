Los retos visuales, también conocidos como ilusiones ópticas, han trascendido las páginas de libros para llegar a las redes sociales y convertirse en un fenómeno viral que ponen a prueba los sentidos de los internautas. Desde ilusiones de movimiento hasta ilustraciones que desafían a los más hábiles, estos test visuales demuestran que la percepción puede ser engañada de manera inesperada. Y el ejercicio de encontrar al panda oculto en la imagen no es ajeno a ello.

Debes saber que un mínimo porcentaje de personas que se animaron a resolver el reto pudo llegar a la respuesta en el tiempo estimado que es de solamente 8 segundos. La gran mayoría tuvo que ver la solución para conocer el secreto detrás de la imagen. Si en su momento pudiste resolver “Encontrar a la gallina sin cresta en la imagen en 10 segundos” o “Ubicar al búho en la imagen en 8 segundos”, lo siguiente no será complicado para ti.

Sin mucho más que decir, la dificultad del ejercicio elaborado por el portal MDZ Online puso en aprietos a más de uno. Aunque muchos creyeron que sería sencillo de resolver, gran parte de los participantes falló en el intento. ¿Te atreves a aceptar el reto y poner a prueba tu agudeza visual? Sigue leyendo para conocer los pasos a seguir.

Halla al oso panda oculto entre las personas en menos de 10 segundos

Para resolver el desafío visual, basta con observar la ilustración en donde hay varias personas con maquillaje blanco y negro. Tu misión, como supondrás, es hallar al oso panda en el tiempo señalado. Eso sí, ten en cuenta que, si no lo encontraste en esa cantidad de segundos, habrás fallado.

Solamente cuentas con 10 segundos para resolver el desafío. ¿Eres capaz de cumplir el objetivo? (Foto: MDZ Online)

Este tipo de retos se revelan como entrenamientos ideales para el cerebro, ya que requieren un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas cerebrales correspondientes. Si eres una persona observadora, es probable que no tengas problemas; no obstante, si no cumpliste el objetivo no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. En caso te rindas, sigue bajando para revisar la solución.

Solución al reto visual: ¿pudiste superarlo?

Como podrás observar, se trata de ser ágil y prestar atención a todos los detalles en la imagen. (Foto: MDZ Online)

Si lograste encontrar al oso panda en menos de 10 segundos, felicidades. Posees una gran capacidad visual y superaste a la mayoría de internautas que falló en el intento. En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que el animal se encuentra en la parte izquierda de la foto.

¿Qué es un reto viral?

Sumérgete en la ola de entretenimiento saludable a través de los desafíos virales, un bálsamo digital que agita tus neuronas con una dosis de diversión ingeniosa. Algunos de estos enigmas cibernéticos te invitan a rastrear los resquicios del error, sea humano, animal, inanimado o lexical, camuflados en la tela visual. En cambio, otros te retan a calcular el conteo exacto de las figuras geométricas que danzan en una ilustración digital. A veces, el tiempo se convierte en un aliado escaso, un factor que añade una urgencia palpitante. En resumen, estos enigmas digitales aguardan ser conquistados con destreza, en un duelo vertiginoso contra el reloj.

