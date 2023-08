La gran variedad de retos visuales disponibles en Internet permiten poner a prueba los sentidos, ya que este tipo de actividades requieren de una gran atención por parte de los usuarios. En esta oportunidad, te traigo una nueva prueba que consiste en encontrar a la gallina sin cresta que se oculta en la imagen; sin embargo, debes saber que la aparente sencillez del desafío engañó a más de un internauta. ¿Por qué?

Sucede que un mínimo porcentaje de personas que se animaron a resolver el reto pudo llegar a la respuesta en el tiempo estimado que es de solamente 8 segundos. El resto tuvo que revisar la solución para poder conocer el secreto detrás de la ilustración. Si en su momento disfrutaste de “Encontrar al cocodrilo oculto en 8 segundos” o “descubrir las 3 diferencias en las imágenes del campamento”, es probable que este desafío esté hecho para ti.

Sin mucho más que decir, la dificultad del ejercicio elaborado por el portal MDZ Online tomó por sorpresa a los internautas. Muchos creyeron que sería fácil de superar y terminaron sin poder resolverlo. ¿Te atreves a aceptar el reto y poner a prueba tu agudeza visual? Sigue leyendo si tu respuesta a esta pregunta es afirmativa.

Observa la imagen en 8 segundos para encontrar a la gallina sin cresta

Como mencionamos anteriormente, la aparente sencillez de la imagen es engañosa. Mientras observas a las gallinas que pasean por el pasto de una granja, una de ellas, que no tiene cresta, se las arregló para ocultarse. El objetivo, como ya bien lo sabes, consiste en hallarla en el tiempo estimado para cumplir con éxito el objetivo.

Solamente cuentas con 8 segundos para resolver el desafío de encontrar a la gallina sin cresta. ¿Eres capaz de cumplir el objetivo? (Foto: MDZ Online)

Este tipo de retos se revelan como entrenamientos ideales para el cerebro, ya que requieren un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas cerebrales correspondientes. Si eres una persona observadora, es probable que no tengas problemas; no obstante, si no cumpliste el objetivo no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. En caso te rindas, sigue bajando para revisar la solución.

Como podrás observar, se trata de ser ágil y prestar atención a todos los detalles en la imagen. (Foto: MDZ Online)

Si lograste encontrar la gallina sin cresta, felicidades. Demuestras tener una mente aguda y excelentes habilidades de observación. En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que el ave se encuentra escondida en la parte central de la foto.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para entretenerte sanamente. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Pon aprueba tu vista con este test

¿Te animas a volver a poner a prueba tus sentidos? Lo único que necesitas hacer es ver el siguiente video y seguir los pasos señalados. De esta manera, podrás conocer rápidamente cuáles son los temores que debes superar.

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.