¡Qué divertidos son los retos visuales que están relacionados a animales! En serio, me parecen geniales. Tanto me gustan que decidí mostrarte uno que no solo te entretendrá sanamente, sino que también te permitirá dejar en claro que eres una persona observadora, siempre y cuando lo superes. ¿En qué consiste el desafío de esta nota? Pues en ubicar a un perro en la imagen de abajo. El can, aunque no lo parezca, fue dibujado. No creas que no. Solo esfuérzate bastante y lo encontrarás. Aprovecha que no hay un límite de tiempo establecido. En otras palabras, nada ni nadie te apura.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar cómo una mujer está buscando a su perro dentro de una habitación llena de peluches. Debido a la correa que ella está sosteniendo, puedo deducir que quiere sacar a pasear a su amigo de cuatro patas. Será mejor que ubiques al can.

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a una mujer buscando a su perro dentro de una habitación llena de peluches. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

En este punto de la nota felicito a todas las personas que pudieron encontrar al perro. Si tú eres uno de los usuarios que no fueron capaces de hallarlo, tranquilo. Ahora mismo sabrás dónde está. Solo mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del perro. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

