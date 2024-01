¿Le has dicho a todo el mundo que eres una persona observadora? En algún momento te pedirán que lo demuestres. Este reto visual te permitirá dejarlo en claro. Para ello tienes que superarlo. ¿En qué consiste el desafío? En detectar los 10 errores que posee la imagen que acompaña la nota de Mag.

Como no se ha establecido un límite de tiempo, puedes buscar con calma las equivocaciones. Relájate. Algunas son más fáciles de localizar que otras. Si prestas mucha atención a los detalles, estoy seguro que acabarás hallando todas. ¡Es momento que te esfuerces al máximo!

Imagen del reto visual

El interior de una habitación es lo que te permite apreciar la imagen del reto visual. No me preguntes a quién le pertenece ese cuarto porque no lo sé. Igual eso no es relevante. Solo concéntrate en ubicar los 10 errores que están presentes en la ilustración.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra el interior de una habitación. Tú tienes que indicar cuáles son los 10 errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Llegaste a este punto de la nota sin haber localizado los 10 errores? No te preocupes. No siempre se puede ganar. Para que sepas la ubicación exacta de cada equivocación, mira la siguiente imagen. Es ahora o nunca.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los 10 errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

