Los retos visuales, al igual que los test de personalidad, son contenidos espectaculares que entretienen y permiten a los participantes obtener información relevante. Con el desafío de aquí podrás descubrir si eres una persona observadora. Todo dependerá de cómo te vaya en la prueba. Tu tarea es indicar cuál es el error en la imagen de abajo. ¡Prepárate!

A estas alturas, ya te debes de haber dado cuenta que no he mencionado que tienes que identificar la equivocación en segundos. Bueno, eso es porque no hay un límite de tiempo. No interesa si la hallas rápidamente o si te demoras. Lo que importa es que lo hagas.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se aprecia a una pareja de cavernícolas. El hombre se encuentra elaborando una herramienta, mientras que la mujer se acerca a la fogata con unos pedazos de madera. Nada parece estar mal en la escena, ¿verdad? Abre bien los ojos y ubica el error.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una pareja de cavernícolas en un día soleado. ¿Puedes detectar el error? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí tal vez es porque no pudiste encontrar la equivocación. No te sientas mal si es que eso pasó. Esto es un juego. Para que sepas cuál es el error, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

