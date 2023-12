No permitas que el día se acabe sin antes haber participado en este reto visual que permitirá que demuestres que eres muy inteligente. Lo dejarás en claro si indicas quién no ayudó a construir la casa del perro en la imagen que acompaña la nota. ¿Preparado(a)?

Esta es una oportunidad que no se presenta todos los días. Por lo tanto, será mejor que dejes todo por un momento para que puedas sumarte al desafío. Si aún no te has dado cuenta, no posee un límite de tiempo. Abre bien los ojos para que analices bien la ilustración.

Imagen del reto visual

Hay cuatro hombres en la imagen del reto visual. En primera instancia, cualquiera puede pensar que todos construyeron la casa del perro que también aparece en la ilustración, pero eso no es cierto. Uno de los sujetos no aportó nada. Identifícalo.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra cuatro hombres en el jardín de su vivienda. Uno de ellos no ayudó a construir la casa del perro que también aparece en la ilustración. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a todos los usuarios que se esforzaron bastante y cantaron victoria en este reto visual. Si no pudiste triunfar en el desafío y deseas conocer quién no ayudó a construir la casa del perro, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién no ayudó a construir la casa del perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

