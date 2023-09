¿Te consideras una persona muy observadora? Este reto visual te indicará si realmente eres así o no. Para ello, debes participar en el mismo. Tu tarea aquí no es otra que detectar los errores que tiene la imagen que ya coloqué más abajo. Ojo que no contarás con todo el tiempo del mundo. ¡Debes identificar las equivocaciones en tan solo 8 segundos!

Si te cansaste de los desafíos fáciles de superar, este es perfecto para ti, ya que posee un elevado nivel de dificultad a raíz del límite de tiempo establecido. Si no prestas atención a los detalles, te quedarás con la idea de que todo está perfecto, pero lo cierto es que hay cosas que no cuadran. ¡Abre bien los ojos!

La imagen del reto visual

El hombre que aparece pintando un cuadro en la imagen luce muy concentrado. Es por eso que le está saliendo un paisaje hermoso. Todo ello sucede mientras una mujer trabaja de modelo. Dicho esto, es hora que demuestres toda tu capacidad visual. ¡Vamos!

RETO VISUAL | Esta imagen, que permite apreciar a un hombre pintando un cuadro y a una mujer trabajando de modelo, hay varios errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Perder también es parte del juego. No siempre se puede ganar. Levanta la cabeza. Si llegaste hasta aquí sin haber detectado los errores, ahora mismo sabrás cuáles son los que tiene la imagen del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los errores. (Foto: genial.guru)









