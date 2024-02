Por supuesto que hay retos visuales que se superan con facilidad. Pero este no es uno de ellos. El de aquí solo lo resuelve una persona observadora. Por lo tanto, esfuérzate al máximo. En este desafío, tu tarea es localizar la lupa en la imagen que he colocado más abajo.

Como no es un reto visual donde es obligatorio completar una misión en cuestión de segundos, muchos usuarios consideraron que el nivel de dificultad sería bajo y se equivocaron. Si no prestas bastante atención a los detalles, no triunfarás.

Imagen del reto visual

Hay bastantes relojes en la imagen del reto visual. Estos están presentes en la ilustración para distraerte del objetivo, que es la lupa. Por lo tanto, haz todo lo posible por concentrarte. ¡Deja en claro que posees una gran capacidad visual!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos relojes. Encuentra la lupa. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a quienes cantaron victoria en el reto visual. Si tú eres una de las personas que no pudieron decir “lo logré”, no te sientas mal. Todo es un juego. Con solo mirar la siguiente imagen podrás saber dónde está la lupa.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la lupa. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

