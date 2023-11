Me da gusto que hayas ingresado a esta nota. Eso me deja en claro que estás dispuesto(a) a participar en un reto visual que no es nada fácil de resolver. Y es que en el desafío debes localizar el calcetín de una niña en la imagen que coloqué abajo, pero en tan solo 10 segundos. ¡Que comience la diversión!

¿Es obligatorio prestar mucha atención a los detalles de la ilustración? Por supuesto que sí. En esta clase de pruebas es fundamental ello. El no hacerlo te deja sin posibilidades de cantar victoria, sobre todo teniendo en cuenta que hay un límite de tiempo establecido. Un simple vistazo a la gráfica no es suficiente.

La imagen del reto visual

Según la imagen, la niña se encuentra en su habitación. Al parecer está un poco confundida porque no sabe dónde se ubica su calcetín izquierdo. ¡Se le ha perdido! Encima en su cuarto hay mucho desorden. Sin duda, hallarlo no es algo fácil de hacer. ¡Esfuérzate al máximo!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una niña en su habitación sin saber dónde se encuentra su calcetín izquierdo. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. Si te tocó perder, no hay problema. Tendrás tu revancha más adelante. Por el momento, te informo que si quieres saber dónde está el calcetín de la niña, debes mirar la siguiente ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del calcetín de la niña. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te dejo otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.