¡Es la temporada caótica para Santa y ha extraviado su sombrero en el frenesí navideño! Si logras desentrañar el misterio y encontrarlo oculto en esta escena, eres un auténtico genio festivo. Dudolf, también conocido como Rudolf Gergely, nos presenta este reto visual para ejercitar nuestras neuronas en estas fiestas.

Encuentra el sombrero de Papá Noel en 27 segundos

En la imagen Santa parece algo contrariado por su dilema. Esa prenda crucial debe ser hallada antes de que comience su maratón de regalos. Pero, atención, ningún trineo se pondrá en marcha hasta que se recupere, y sus elfos parecen tomarse la situación con relativa despreocupación. Esta pandilla festiva se muestra despreocupada y charlatana. No obstante, Santa es consciente de que el reloj avanza sin piedad y no tiene tiempo que perder. ¡Los niños de todo el mundo aguardan ansiosos sus regalos y no se pueden retrasar! ¡Tu tiempo de búsqueda comienza ahora!

RETO VISUAL | Santa perdió su sombrero, pero si puedes encontrarlo escondido en esta escena navideña, eres un genio. | Duldolf

¿Pero dónde diablos está el sombrero? Si Santa dirigiera su mirada hacia el norte, tal vez encontraría lo que busca.

Mira dónde está el sombrero de Papá Noel

Si ya te rendiste y lanzaste la toalla, aquí está la respuesta para que puedas dormir tranquilo esta Navidad. ¡Espero que hayas disfrutado de la búsqueda y que tengas unas fiestas llenas de risas y alegría!

RETO VISUAL | He marcado con un círculo negro la ubicación del sombrero extraviado de Santa. | Dudolf

¿Qué se entiende por retos visuales?

Un reto visual te permite divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

