No permitas que el aburrimiento arruine tu día. Con el reto visual de aquí puedes divertirte sanamente y descubrir si eres una persona observadora o no. Esto último lo sabrás de acuerdo a cómo te vaya en el desafío, que consiste en hallar el foco en la imagen que acompaña la nota.

Esta vez, no jugarás contra el tiempo, pues no se te exige encontrar el mencionado objeto en cuestión de segundos. Pero sí se te pide que prestes mucha atención a los detalles. En serio, ese es el camino. No hay otra forma para cantar victoria en la prueba.

Imagen del reto visual

¿Qué permite apreciar la imagen del reto visual? Pues una gran cantidad de lámparas japonesas. Si es que no has viajado al país del anime, seguro antes las has visto en alguna que otra película asiática. Lo cierto es que lucen geniales; sin embargo, no te distraigas tanto, pues debes hallar el foco que está entre ellas.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas lámparas japonesas. ¿Dónde está el foco? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

A veces se gana. En otras ocasiones, se pierde. La vida es así. Si te tocó perder, levanta la cabeza. Para que sepas dónde está exactamente el foco, mira la siguiente imagen. No te preocupes porque estoy seguro que tendrás tu revancha.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del foco. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

