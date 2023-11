Estás a punto de vivir un momento lleno de emociones. Lo digo porque participarás en un reto visual muy singular. ¿En qué consiste el desafío? En ubicar a un loro que se escapó de su jaula. Debido al nivel de dificultad, esa tarea nada más la realiza una persona que presta atención a los detalles. ¿Tú eres así?

En esta prueba puedes demorarte. No se te exige encontrar al ave en cuestión de segundos. Eso definitivamente es favorable para ti. Sin embargo, recuerda que no te debes confiar. La concentración juega un papel muy importante. Si no piensas únicamente en la misión, perderás.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual te permite apreciar un gran número de balcones con personas y animales. En uno de ellos, hay un hombre que se ha dado cuenta que su loro se ha escapado de su jaula. Su desesperación hizo que varios vecinos se enteraran de la situación. Dicho ello, ¡encuentra al ave!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varios balcones con personas y animales. En uno de ellos hay un hombre que no puede creer que su loro se haya escapado de su jaula. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te esforzaste al máximo, pero no pudiste hallar al loro? No te sientas mal. Todo esto es un juego. Si quieres saber la ubicación del ave, estás en el lugar correcto. Solo mira la siguiente imagen y conocerás en qué parte se encuentra el animal.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del loro. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta atención a los detalles?

Una persona que presta atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

