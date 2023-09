¿Estás en tu casa y no sabes qué hacer para divertirte? Este reto visual puede ayudarte. Participa en el desafío y te entretendrás sanamente. ¡De verdad! Tu tarea aquí es encontrar el error en la imagen que ya dejé abajo. Vas a tener que utilizar tus ‘ojos de halcón’ para salir victorioso(a). ¡Todo depende de ti!

Con un simple vistazo no serás capaz de hallar la equivocación en la ilustración. Eso es un hecho. Tienes que analizar cada detalle de la gráfica. No puedes confiarte porque si no estarás más cerca de perder que de ganar. Sabes que siempre te digo la verdad. Esta vez no es la excepción.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual muestra a varias mujeres en una tienda de ropa. Nada, aparentemente, está mal en la escena. Tal y como ya indiqué en el primer párrafo y en el titular de la nota, para que detectes lo que no cuadra, tienes que usar tus ‘ojos de halcón’. ¡No hay de otra!

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a mujeres en una tienda de ropa, tiene un error. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No señalé que debes encontrar el error en segundos porque no es así. Aquí no se ha establecido un límite de tiempo. Pero como llegaste hasta este punto, seguro quieres saber cuál es la equivocación. Para ello, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Es momento que participes en otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.