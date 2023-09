Tantos retos visuales que existen y te topaste con este. Sin duda, estaba escrito que iba a suceder esto. Ahora puedes demostrar que eres una persona inteligente. Lo dejarás en claro cuando superes el desafío que, curiosamente, solo unos cuantos usuarios han tenido la suerte de resolver. ¿Preparado(a)?

En la imagen de más abajo hay cosas que no cuadran, las mismas que tú debes indicar, pero no vayas a pensar que es obligatorio decirlas en segundos. Nada de eso. No se ha establecido un límite de tiempo, así que aprovecha. Analiza cada detalle de la ilustración para que des la respuesta correcta.

Imagen del reto visual

Es claro que el baño que aparece en la imagen pertenece a una casa. Luce realmente bien, pues tiene, aparentemente, lo necesario para que una persona esté limpia; sin embargo, como ya dije, hay cosas que no cuadran. Abre bien los ojos para que las puedas ubicar.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar el baño de una casa, tiene cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

A veces se gana y en otras ocasiones se pierde. La vida es así. No debes sentirte mal por eso. Estoy seguro que te esforzaste al máximo. Si quieres saber cuáles son las cosas que no cuadran, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

