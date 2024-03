Si piensas que todos los retos visuales no permiten que demuestres tu verdadero potencial, te agradará saber que el día de hoy traigo un desafío que, hasta el momento, solo unos cuantos usuarios han podido resolver. Si te preguntas si yo canté victoria, te aclaro que no. Me tocó saborear la derrota. Todo a raíz del límite de tiempo. Sí, la prueba posee uno. Aquí tu misión es localizar los 5 elementos ocultos (la bicicleta, la cabeza de una rana, la lata de gaseosa, la pelota y una zapatilla) en tan solo 15 segundos. ¿Quieres un buen consejo? Anda a un lugar donde nada ni nadie sea capaz de distraerte. Créeme que necesitarás mucha concentración. No te confíes porque eso hará que estés más cerca de perder que de ganar. ¡Ya te avisé! La decisión es tuya.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar una escena adorable. Y es que una mujer y un hombre están compartiendo un lindo momento en la noche. Ambos decidieron sentarse en la ventana de una habitación para estar tranquilos. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Bueno, eso dejémoslo para después. Ahora concéntrate en ubicar los 5 elementos.

RETO VISUAL | En esta imagen se aprecia a una mujer y a un hombre. Los dos están sentados en la ventana de una habitación. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. A veces se gana y en otras ocasiones se pierde. Nada es de vida o muerte aquí. Todo es un juego. Si te interesa saber en qué parte se encuentran los 5 elementos, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 5 elementos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

