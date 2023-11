Es estupendo que hayas llegado hasta aquí. No cualquiera lo hace. Como recompensa, te doy la posibilidad de que participes en un reto visual muy interesante. Lo digo porque te permitirá conocerte y divertirte. Todo al mismo tiempo. ¿Qué tarea tienes aquí? Ubicar la dona que está en la imagen de abajo. Si lo haces, eres una persona que presta mucha atención a los detalles.

Ya te debes de haber dado cuenta que no te he mencionado en ningún momento que es obligatorio hallar el postre en segundos. Eso es porque no hay un límite de tiempo establecido. Sácale el jugo a ello. Mira detenidamente la ilustración. Aléjate de toda distracción para que cantes victoria.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gato que se encuentra en la sala de una casa de playa. El animal luce muy tranquilo en uno de los sillones. Si bien no parece que haya alguna comida en esa habitación, lo cierto es que está el dibujo de una dona. ¿Dónde exactamente? Pues eso lo tienes que averiguar tú.

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a un gato en la sala de una casa de playa. ¿Puedes hallar la dona? (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Perder también es parte del juego. No se puede ganar todo el tiempo. Esa es la verdad, así que si llegaste a este punto de la nota sin saber dónde está la dona, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la dona. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

No te quedes sin participar en otro reto visual

