Un reto visual es capaz de convertir un día aburrido en uno muy divertido. Dicho ello, hoy te presento uno que consiste en ayudar a un perro detective. ¿De qué manera? Pues resulta que el can quiere llegar al lugar donde están sus huesos, pero no sabe qué camino tomar. Tú tienes que indicarle la ruta, pero en solo 10 segundos.

La única forma de cantar victoria aquí es cumpliendo el límite de tiempo establecido. De nada servirá si detectas el camino correcto después de los 10 segundos. Si quieres triunfar, concéntrate en el objetivo. No te distraigas con nada. Mira atentamente la ilustración.

Imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen del reto visual, el perro está vestido como un detective. Incluso está usando una lupa para detectar alguna huella que le permita saber por dónde ir. Frente a él hay varios caminos. ¿Cuál debe tomar para llegar al lugar donde están sus huesos? ¡Analiza bien la gráfica!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un perro detective que trata de averiguar qué camino debe tomar para llegar hacia el lugar donde están sus huesos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Realmente, nada es de vida o muerte aquí. No te sientas mal si no fuiste capaz de superar el reto visual. Esto es un juego. Si quieres saber cuál es el camino que debe tomar el can, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del desafío.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué camino debe tomar el perro detective. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Nuevo reto visual para ti

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.