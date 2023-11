Si andas por el mundo diciendo que eres una persona observadora, va a llegar un momento en que alguien te pida demostrarlo. Esa es la verdad. Ahora te cuento que al superar este reto visual vas a poder dejar en claro que posees esa característica. ¿En qué consiste el desafío? En detectar lo que no cuadra en la imagen de abajo. ¿Puedes?

No se ha establecido un límite de tiempo, así que no te estreses. La clave del éxito aquí es prestar mucha atención a los detalles. No te distraigas con nada y estarás más cerca de cantar victoria. Habiéndote informado ello, ¡adelante! No dejes pasar esta oportunidad de oro que se te acaba de presentar.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar a varios animales en una granja. Hay una vaca, un cerdo, un pato, un pollito, una gallina, un gallo, una oveja y un burro. Todos conviven sin ningún problema. El detalle es que hay algo que no cuadra en la gráfica. ¡Tienes que detectarlo!

RETO VISUAL | Esta imagen, que muestra muchos animales en una granja, tiene algo que no cuadra. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar lo que no cuadra? No te sientas mal. No todos pueden superar este reto visual. Eso se debe a su nivel de dificultad. Si deseas saber qué es lo que está mal, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué es lo no cuadra. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

SOBRE EL AUTOR César Quispe Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.