Prepárate porque ahora vas a participar en un reto visual tan difícil que solo una persona que presta mucha atención a los detalles lo puede superar. ¿En qué consiste? En localizar la pluma que está en la imagen de abajo. Aunque no lo parezca, sí la dibujaron. ¡Ojo!

Si piensas en cosas ajenas al desafío mientras estás buscando, es muy probable que no seas capaz de cantar victoria. Aquí es clave la concentración. No puedes estar distraído. También te recalco que no se ha establecido un límite de tiempo. Por lo tanto, no es obligatorio hallar la pluma en segundos.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar la sala de una casa. No me preguntes de quién es la vivienda porque no lo sé y tampoco es un dato relevante aquí. Solo es importante que sepas que en esa habitación está lo que tú debes encontrar.

RETO VISUAL | En esta imagen, que muestra cómo luce la sala de una casa, hay una pluma que tienes que hallar. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces, toca perder. Si no pudiste localizar la pluma, no hay problema. Soy consciente que es una tarea difícil de realizar. Ahora mismo sabrás en qué parte de la imagen se encuentra.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la pluma. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

