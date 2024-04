Hay un reto visual que me ha sorprendido bastante por su nivel de dificultad y ese es el que te traigo hoy. Si bien no posee un límite de tiempo, me obligó a exigirme bastante para poder decir “lo logré”. De no haber hecho eso no hubiera podido ubicar a la bruja en la imagen de abajo. Sí, esa es la tarea que se pide realizar en este desafío. ¿Quieres saber algo muy interesante que tal vez te motive a cantar victoria? Pues te cuento que quien triunfe aquí dejará en claro que es una persona que presta mucha atención a los detalles. ¡De verdad! ¡No es broma! ¡Demuestra tu capacidad de una vez!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a muchas personas dentro de un local donde se vende recipientes. Entre esa gente hay una bruja, la cual debes localizar para formar parte del grupo de usuarios que tuvo éxito en el desafío. ¡Que comience el juego!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a varias personas en un local donde se vende recipientes. Tienes que encontrar a la bruja. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No debes sentirte mal por haber fallado. Recuerda que nada es de vida o muerte aquí. Estoy seguro que en el próximo reto visual te irá mejor. Por lo pronto, conoce dónde está la bruja mirando la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la bruja. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

