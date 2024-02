No puedo decir que no me divierten los retos visuales. Siempre me alegran el día. Para que tú también la pases excelente, te comparto desafíos en Mag. Esta vez, te doy a conocer uno que consiste en indicar qué es lo que no está bien en la imagen de abajo. Si respondes correctamente, dejarás en claro que eres una persona observadora. ¡Sí, en serio! Recuerda que jugar contra el tiempo es algo que no harás en esta ocasión. Por eso, relájate. No te estreses. Puedes demorarte en contestar. Solo ten en cuenta que si no prestas mucha atención a cada detalle de la ilustración, se te será imposible superar la prueba.

Imagen del reto visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto visual? Una escena de Navidad. Justamente, por esa festividad, unos niños están abriendo sus regalos. Todos están felices por los obsequios que recibieron. La escena parece perfecta, pero no. Hay algo que no está bien. Indica qué cosa es.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra tres niños contentos debido a los regalos que recibieron por Navidad. ¿Qué no está bien en la escena? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Pocas personas han sido capaces de identificar lo que no está bien en la imagen. Como esto es solo un juego, no hay ningún problema. Para que descubras cuál es el error, mira la siguiente ilustración. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué es lo que no está bien. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

