Haber participado en muchos retos visuales te permite tener mucha experiencia, pero eso no garantiza el éxito en el desafío que te presento hoy. Eso me costó entenderlo porque cuando comencé a realizar la tarea que se me indicó, estaba muy confiado y acabé fallando. Consideré necesario que supieras eso. Luego de haberte contado cómo me fue, te informo que la prueba de esta nota consiste en hallar el vaso entre las tazas que aparecen en la imagen de abajo. Si logras hacerlo, definitivamente eres una persona observadora. Nadie podrá decir lo contrario. Sobre eso no tengas dudas.

Imagen del reto visual

Hay muchas tazas en la imagen del reto visual. Sé que parece que solo colocaron ese tipo de recipiente en la ilustración, pero no. También pusieron un vaso, el cual debes encontrar. ¿Sabes qué está a tu favor en este desafío? Pues que no hay un límite de tiempo establecido.

RETO VISUAL | En esta imagen hay un vaso entre un gran número de tazas. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a las personas que pudieron ubicar el vaso entre las tazas. A quienes se les hizo una tarea imposible de realizar, les informo que en la imagen de abajo doy a conocer la ubicación exacta del mencionado recipiente. Sí, ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del vaso. (Foto: genial.guru)

5 retos visuales para que demuestres que eres una persona observadora

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

