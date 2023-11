¡Ya es fin de semana! Por lo tanto, tienes que divertirte de todas maneras. Como quiero ayudar para que eso suceda, te he traído un reto visual. El detalle es que solo es superado por personas observadoras. ¿Tú eres así? ¡Averígualo ahora mismo! El desafío consiste en hallar a la foca en la imagen de abajo.

Cuando una prueba posee un límite de tiempo, lo aclaro tanto en el titular como en el primer párrafo. Debido a que esta vez no he puesto nada relacionado a ello, no pienses que debes encontrar al animal en cuestión de segundos. Claro que puedes hacerlo, pero no es algo obligatorio. Aquí nada ni nadie te apura.

Imagen del reto visual

Lo que se aprecia en la imagen del reto visual es una escena de verano. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas disfrutando del Sol y de una piscina. Realmente, la están pasando genial. ¡Se nota! Lo curioso es que hay una foca en la ilustración y la tienes que ubicar. ¿Ya sabes dónde está?

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo varias personas disfrutan del Sol y de una piscina. ¿Puedes encontrar a la foca? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No debes sentirte mal por no haber superado este reto visual. El nivel de dificultad que posee es alto. Debido a ello, pocas personas han cantado victoria. Si quieres saber en qué parte se encuentra la foca, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la foca. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

