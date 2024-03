Entrar a esta nota de Mag fue el primer paso para que finalmente el aburrimiento se vaya de ti el día de hoy. Con el reto visual de aquí, la diversión está asegurada. Yo, por lo menos, me divertí al participar y por eso lo recomiendo. Tengo que aclararte que no es nada fácil de superar porque hay un límite de tiempo: en menos de 15 segundos, debes encontrar los 5 elementos ocultos (el pollito, el roedor, el papel toalla, el esqueleto de un pescado y los guantes). ¿Cuál es la clave del éxito en este desafío? Pues la concentración. No te debes distraer con nada a la hora de buscar. Si es posible, anda a un lugar donde puedas estar solo por un momento.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual aparecen dos personas: un hombre y una mujer. Ambos están cocinando. Debido a que están uniformados, parece que trabajan en un restaurante. Pero eso no es muy importante aquí. Lo que realmente interesa es que ubiques los 5 elementos que te mencioné en el párrafo anterior. Recuerda que no cuentas con mucho tiempo para hacerlo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo un hombre y una mujer se encuentran cocinando. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Debido a la poca cantidad de personas que lograron triunfar en este reto visual, decidí compartir la solución del mismo. Para que sepas dónde están los guantes, el pollito, el roedor, el papel toalla y el esqueleto de un pescado, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 5 elementos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

