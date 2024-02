¿Te gusta todo lo que esté relacionado a fantasmas? Pues te cuento que en este reto visual tienes que identificar a uno. Lo mejor de todo es que, si lo haces, demostrarás que tienes un alto coeficiente intelectual. ¿Preparado(a) para superar el desafío del momento en las redes sociales?

No quiero complicarte más las cosas. Es por eso que no he establecido un límite de tiempo en la prueba. Eso significa que puedes buscar con calma. Si te demoras, no hay problema. Lo que realmente importa aquí es que llegues a realizar la tarea.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay muchas personas que se encuentran vestidas formalmente, pues asistieron a una reunión. Todas lucen contentas. Al parecer una de las chicas se ha ‘robado’ la atención de los presentes. Pero ojo a lo siguiente: entre los asistentes hay un fantasma. Identifícalo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a bastantes personas vestidas formalmente en una reunión. Ubica al fantasma. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

A veces se gana y en otras ocasiones se pierde. La vida es así. No tienes que sentirte mal por fallar. Levanta la cabeza. Para que sepas dónde está el fantasma, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del fantasma. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo es una persona con un alto coeficiente intelectual?

Una persona con un alto coeficiente intelectual es toda aquella capaz de manejar bastante información, comprender situaciones complejas, analizar y resolver problemas sumamente difíciles. Hoy en día, existen retos visuales que pueden exponer si alguien es muy inteligente o no.

