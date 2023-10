Hoy no será un día cualquiera para ti. Este lunes 30 de octubre vas a demostrar de qué estás hecho. Y es que ahora te presento un reto visual sumamente difícil. Tanto así que solo un 1 % de participantes lo resolvió. ¿Cuál es ese desafío? El que consiste en identificar todas las cosas que no cuadran en la imagen que acompaña la nota. ¡Vamos!

Sabes que siempre voy a informarte con la verdad. Este reto visual no necesita de un límite de tiempo para ser considerado uno de los más complicados. Todo lo que te he dicho no es con el fin de asustarte. Lo que quiero es que te prepares, que te tomes las cosas en serio. Si te confías, estarás más cerca de perder que de ganar.

La imagen del reto visual

Lo que podemos apreciar en la imagen del reto visual es cómo una mujer recolecta fruta. Ella luce contenta mientras realiza esa actividad. Lo curioso es que hay elementos que no deberían aparecer en esa escena. Indicar cuáles son es tu deber, así que mira con mucha atención la ilustración. ¡Que no se te escape ningún detalle!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una mujer colectando fruta. En esa escena hay varias cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si no pudiste cantar victoria en este reto visual, no te preocupes. Créeme que tendrás tu revancha. En el próximo desafío que participes te irá mucho mejor. Por lo pronto, aquí puedes saber cuáles son las cosas que no cuadran en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

