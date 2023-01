Desconocemos si se le acabaron los datos del celular a Gerard Piqué o simplemente decidió no entrar a las redes sociales, tras la ‘tiradera’ de Shakira en colaboración con Bizarrap. En menos de cuatro minutos, la cantante colombiana lo destruyó por completo y los internautas hicieron lo suyo. Mira algunas de las reacciones, memes y todo lo que dejó el pegajoso tema musical.

Miércoles 11 de enero, el día que Shakira sepultó por completo a Gerard Piqué. Cuando todos pensábamos que no íbamos a volver a escuchar un tema relacionado a una decepción amorosa, luego de “Te felicito” con Rauw Alejandro, la cantante colombiana lo volvió a hacer.

En los 3 minutos y 37 segundos, que es lo que dura BZRP Music Sessions #53, se refirió a los problemas que lidia con la familia de Piqué, la deuda que le dejó en la Hacienda y, específicamente, hace mención con la persona que supuestamente la engañó, Clara Chía Martí.

En toda la canción lo deja “mal parado” al exjugador de Barcelona y también a su novia, Clara. Esto generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios hicieron lo suyo aprovechando la coyuntura.

piqué cuando escuche la session de shakira con bzrp pic.twitter.com/PVn6PbfzJx — NegritaOjosClaros🥥🇺🇦◢ ◤ (@09Angeeliica) January 11, 2023

Una usuaria en Twitter, identificada como ‘Negrita Ojos Claros’, hizo un meme en el que describe el momento en que Piqué se atreva a escuchar la canción de Shakira en colaboración con Bizarrap: ella ‘celebrando’ la muerte de su pareja.

Otro internauta (@burcabi_), por su parte, bromeó que la ‘tiradera’ de Shakira es tan brutal que nadie se animaría a ser el ex de ella, puesto que ya sabe lo que le depararía si llega a ‘sacar los pies del plato’. Clara muestra de ello en la imagen de abajo.

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | 🇦🇷⭐⭐⭐ (@burcabi_) January 10, 2023

Por último, un usuario dejó entrever que lo único que busca la compositora ‘colocha’ es venganza en lugar de terapia. Este tuit también tuvo gran alcance en la comunidad, pues eso se está viendo tras las ruptura amorosa.

TikTok, la vieja confiable

Así como se hizo tendencia los ‘memes’ en Twitter y Facebook, en TikTok también se vio mucha creatividad por parte de los internautas. Entre las miles de parodias que circulan, una cuenta usó las imágenes de la entrevista del youtuber DjMaRiiO a Gerard Piqué.

En el montaje se logra escuchar al youtuber de FIFA haciéndole preguntas al exjugador si escuchó la ‘tiradera’, sobre todo en la parte que se hace llamar una loba, de la ‘salpicadura’ y, sobre todo, donde hace referencia a Clara.

En tanto, una conocida influencer, identificada como Marcela Figueroa (@juegodedoce), reaccionó a la ‘tiradera’ y elogió la creatividad de Shakira por la letra de la canción y la forma en la que lo destruyó en pocos minutos.

Ibai, amigo de Piqué

Pese a la gran amistad que mantiene con Gerard Piqué, Ibai Llanos escuchó la ‘tiradera’ de Shakira y se quedó ‘pegado’ con la letra. Esto se dio en su última transmisión en Twitch, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores.

“Madre de mi p*** vida. Me c*** en la p*** que me trajo al mundo. Ostia, pero qué es esto”, finaliza Ibai, quien no pudo aguantar las carcajadas al escuchar las indirectas de Shakira hacia su amigo.

