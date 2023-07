En mi continua búsqueda de pruebas y retos que despierten mi curiosidad, me topé con un test de personalidad sumamente interesante que me dejó perpleja. Siempre he creído que nuestra postura puede transmitir algo sobre nuestra personalidad, pero nunca imaginé que podría revelar aspectos ocultos de nuestro ser. Te invito a sumergirte en este apasionante examen, observando la forma en que te sientas, y juntos descubriremos qué secretos puede revelar sobre ti.

Estos últimos días publiqué “ Test de personalidad que revela tus rasgos ocultos según tu posición al pararte ” y “ Descubre más sobre ti con este test de personalidad según la forma de tu cara ”; y mis lectores quedaron fascinados con los resultados que obtuvieron. Sin embargo, hoy te traigo otra reveladora prueba que te permitirá conocerte mejor y a los tuyos. ¿Estás preparado para conocer un poco más sobre tu interior? ¡Entonces acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y veamos qué sorpresas nos depara!

Observa la imagen del test de personalidad

La forma en que te sientas en una silla puede ofrecer interesantes pistas sobre tu carácter y personalidad. Identificar tu posición habitual es el primer paso; luego, simplemente compárala con las diversas posturas que se presentan en la imagen para descubrir los reveladores resultados del test de personalidad basado en tu lenguaje corporal.

Dinos de qué manera sueles sentarte según este test visual y descubre algo inesperado (Foto: jagranjosh).

Mira los resultados del test de personalidad

Si te sientas con las rodillas rectas

Una postura que aparenta simpleza puede revelar mucho sobre nuestra personalidad. Aquellos que eligen sentarse con las rodillas rectas suelen ser percibidos como personas puntuales, pensadoras, racionales y extremadamente honestas. Además, tienden a poseer una sana autoestima y una perspectiva optimista de la vida, lo que les otorga confianza en sí mismos.

Un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de Ohio encontró que aquellos que adoptan esta posición durante entrevistas de trabajo son percibidos como más calificados y confiables para los puestos que buscan. Transmiten seguridad en sí mismos y en sus habilidades, y se destacan por su falta de inseguridades.

Las personas que prefieren sentarse con las rodillas rectas suelen ser reservadas en su comunicación, hablan solo cuando es necesario y evitan el chisme. Sin embargo, esto no significa que repriman sus pensamientos o emociones. Por el contrario, expresan sus ideas de manera directa y sin malas intenciones, demostrando así una fortaleza admirable en el manejo de sus emociones.

Si te sientas con rodillas separadas

Cuando alguien opta por sentarse con las rodillas separadas, su postura revela rasgos que pueden ser interpretados como egocentrismo. Pueden parecer quejumbrosos y centrados únicamente en sí mismos, mostrando una actitud egoísta. Asimismo, pueden irradiar una energía pomposa, buscando marcar su territorio y demostrar su poder.

Sin embargo, diversos estudios señalan que quienes adoptan habitualmente esta postura pueden experimentar ansiedad y baja autoestima, lo que los lleva a desear ocupar el máximo espacio posible para sentirse mejor consigo mismos. Estas personas tienden a distraerse fácilmente y tienen una capacidad de atención limitada. Aunque se preocupan mucho, es posible que no lo exterioricen.

Aspiran a la perfección, pero les cuesta completar una tarea antes de pasar a la siguiente. Asimismo, tienden a sobreanalizar las cosas o experimentar miedo a que las situaciones no salgan como desean. Aunque pueden albergar brillantes ideas en su mente, les resulta difícil expresarlas de manera clara.

Asimismo, pueden carecer de conciencia sobre las consecuencias de sus acciones o palabras. En el ámbito de las relaciones, tienden a evitar comprometerse. Incluso si acceden a establecer una relación, querrán que todo se ajuste a sus deseos. Si encuentran resistencia, pueden reaccionar con molestia o, en ocasiones, mostrarse poco amables. Además, les resulta complicado definir sus relaciones en el ámbito sentimental. Si no están interesados, también pueden ocultar sus verdaderas intenciones a sus prospectos.

Si te sientas con las piernas cruzadas

Cuando eliges sentarte con las piernas cruzadas, tu posición revela que eres el conversador más destacado de la sala. Hablar contigo es un auténtico placer, ya que tienes la habilidad de llevar cualquier conversación con facilidad. Eres poco crítico y te esfuerzas por comprender de qué está hablando la otra persona.

¿Tienes un espíritu artístico? ¿Sueles perder la noción del tiempo sumido en tus sueños despiertos? Estás rebosante de ideas y creatividad. Eres un soñador con un pensamiento altamente imaginativo. Sin embargo, también eres alguien reservado, con un gran sentido de vigilancia y desconfianza hacia los demás. Guardas tus pensamientos para ti mismo y puede llevarte tiempo permitir que alguien entre en tu vida. No te rindes fácilmente.

Aunque aparentes amigable, no estableces amistades con facilidad. Prefieres centrarte en tus propios pensamientos y emociones, reflexionando constantemente sobre ti mismo. Las fiestas y el bullicio no son lo tuyo, ya que valoras más tu mundo interior que el exterior. Eres un aprendiz constante y a menudo posees sabiduría para compartir.

Tu personalidad es atractiva y carismática, sintiéndote cómodo contigo mismo, sin necesidad de demostrarte a los demás. Disfrutas plenamente de la vida. No es sorpresa que muchas mujeres que cruzan las piernas se encuentren frecuentemente entre las filas de actrices y artistas, ya que comparten esa chispa especial que los hace únicos.

Si te sientas con los tobillos cruzados

Cuando optas por sentarte con los tobillos cruzados, tu posición revela que eres una persona realista, elegante, refinada y sofisticada. Sueles irradiar una autenticidad y majestuosidad que se destaca. Además, se te reconoce por ser inspirador y motivador. Trabajas incansablemente para alcanzar tus metas, y tu ambición es contagiosa.

Por lo general, prefieres mantener cierta reserva y no abrirte rápidamente; no obstante, tienes la extraña habilidad de mantener la calma y confianza en cualquier situación. Logras transmitir seguridad a las personas que te rodean y actúas con aplomo, rara vez entrando en pánico.

Te sientes satisfecho con el ritmo de las cosas y no te apresuras en tomar decisiones o actuar. Tu sola presencia y aura son suficientes para que las cosas se desarrollen a tu alrededor.

Asimismo, te preocupas por tu apariencia y siempre te aseguras de estar adecuadamente vestido para cada ocasión. Tienes la habilidad de disimular tus inseguridades y escuchas atentamente, lo que hace que los demás confíen en ti. Eres una persona muy reservada y nunca revelas tus planes a nadie más.

Si te sientas formando un 4 con tus piernas

Cuando eliges la posición de sentado con las piernas cruzadas en forma de cuatro, tu personalidad revela seguridad, autoridad y dominio. Sin importar el género, esta postura te proyectará como una persona más joven, relajada, autosuficiente, dominante y llena de confianza en comparación con aquellos que adoptan otras posiciones. Te sientes seguro y satisfecho contigo mismo.

Centrarás tu mente y energía en suplir cualquier carencia en cualquier área de tu vida. Establecerás tus objetivos y trabajarás de manera inteligente para alcanzarlos todos. Tu carrera y educación son prioritarias para ti. Disfrutas de empleos que te ofrecen variedad y nuevos aprendizajes, evitando caer en una rutina aburrida.

Además, valoras mucho tu espacio y privacidad. Según los expertos en comportamiento, es probable que creas que todo tiene su propio tiempo y lugar, percibiendo un orden divino en todo lo que te rodea.

También te gusta vestir bien y lucir impecable. Sin embargo, posees una naturaleza discutidora o competitiva y es más probable que rechaces cualquier opinión que no coincida con la tuya. Tienes una fuerte convicción en tus ideas y no te retractarás fácilmente.

