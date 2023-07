De seguro entraste a Instagram y no solo te aparecieron publicaciones de quienes ya se unieron a la nueva app Threads, sino que una voz llamó poderosamente tu atención. Yo la he escuchado en diversos videos y hasta la he usado para explicar algo que me causó asombro, y es justamente debido a su popularidad que tenemos la noticia de que está nominada en los Premios MTV Miaw 2023 en la categoría ‘Miawdio’. En esta nota te explico lo que necesitas saber sobre el origen del audio viral ‘Dios mío, cómo es posible este suceso’ que saltó de TikTok a los MTV Millennial Awards.

En esta premiación enfocada en jóvenes emergentes, en lugar de los referentes de la música que disputan un galardón en los MTV Video Music Awards Latinoamérica, un peruano está ganando más popularidad gracias a su peculiar locución utilizada por miles de cibernautas en diversos países de Latinoamérica.

Esta pieza sonora de solo 48 segundos fue creada por Luis Enrique Alvarado (@luizenriquealvarado11), nombre que aparece cuando le das clic y ha sido usada por numerosos tiktokers que quieren entretener a su audiencia y volverse más populares, incluso el cantante Nicky Jam tiene un video con ella.

¿Cómo se originó el audio “Dios mío, cómo es posible este suceso”?

Todo comenzó cuando el joven creador de contenido estaba navegando en sus redes sociales en búsqueda de entretenimiento y estaba grabando su pantalla cuando se topó con el video de una señorita que llamó poderosamente su atención debido a su belleza. Tras quedar cautivado, nació la popular frase: “Dios mío, cómo es posible este suceso. Tapa la pantalla, causa. Qué abuso. Santo Dios, (es una) muñequita”.

Aunque para algunos esto podría ser una frase fuera de lugar por referirse así a una mujer, lo cierto es que Ashley Francheska Rivera, quien sería la usuaria de Instagram que lo impresionó, hasta grabó un clip usando el audio y tomó con gracias lo dicho.

“Él simplemente estaba grabando la pantalla de la historia de una chica que, por lo que se ve, le gusta, obviamente. Y esa fue su reacción. El ‘men’ ni siquiera aparece en el video”, explicó @raizo159, otro tiktoker que dio a conocer la historia de este audio viral tras realizar una investigación presa de la curiosidad.

¿Cómo votar por el audio viral peruano ‘Dios mío, cómo es posible este suceso’?

La grabación compite en la categoría ‘Miawdio’ junto con ‘Bowser: Peaches’ (Super Mario Bros); ‘Tenis, Ropa?’ (Yerimua); ‘Puro Cabezeo’ (Medio Metro); ‘Charlotte Lascurain’ ¿Hablas inglés?; ‘Que Agusticidad’ (Audio Viral de Don Silverio); ‘Qué pasó wey’ (Audio Viral de El Mariana) y ‘Ella No Impone Moda’ (Belinda). El del peruano figura como ‘Este Suceso’. El cierre de votaciones de los MTV Miaw 2023 será el próximo jueves 3 de agosto a la medianoche y aquí te explico el paso a paso para apoyarlo.

Ingresa a la página web de los MTV Miaw 2023: (https://miaw.mtvla.com/vota/)

Selecciona una de las 28 categorías por la que quieres votar y dale clic para conocer a los nominados en cada terna. Si quieres apoyar a ‘Dios mío, cómo es posible este suceso’ dirígete a la categoría ‘Miawdio’ y dale tu voto.

Pulsa en el recuadro verde que dice “Voto” que se encuentra debajo de tu artista o influencer preferido y así irá acumulando posibilidades hasta días antes de la premiación en los MTV Miaw 2023 que será transmitida por MTV Latinoamérica el domingo 06 de agosto.

VIRAL TIKTOK | ‘Dios mío, cómo es posible este suceso’ compite en los Premios MTV Miaw 2023 con otros famosos. (Foto: miaw.mtvla.com)

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.