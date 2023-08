Viajar en avión es una de las experiencias más reconfortantes para muchos turistas; sin embargo, esta se podría convertir un tanto desagradable para algunos viajeros luego de conocer la revelación de Tommy Cimmato, un influencer que ejerce profesión como tripulante de avión y que a través de uno de sus videos ha revelado algunos ‘secretos’ que esconde las naves.

En su intento de mejorar la experiencia de muchos usuarios a la hora de volar, Tommy brindó algunos consejos a la hora de embarcarse en un avión. “No, o trate de no usar pantalones cortos cuando esté en un avión”. señala entre las primeras recomendaciones que los pasajeros deben tener en cuenta.

La razón obedece a que, según confiesa, los asientos de los aviones no serían desinfectados con demasiada frecuencia. “Nunca sabes qué tan limpio estará el asiento, así que si tienes pantalones, tendrás menos gérmenes”, indicó.

Muchos pasan su mano por la ventana

Pero quizás la revelación más sorprendente para muchos de sus seguidores, fue cuando explicó por qué los pasajeros no deberían apoyar la cabeza sobre la ventana del avión. “No eres el único que ha hecho eso y no sabes cuántas personas o niños se han limpiado las manos u otras cosas por la ventana”.

Si bien el video viral data del 2021 no ha sido sino hasta lo últimos días que ha ganado mayor viralidad y siempre es una de las primeras referencias a la hora de buscar en TikTok consejos para un cómodo y sobretodo, higiénico vuelo. En ese sentido, mucho usuarios agradecieron los tips de Tommy.

