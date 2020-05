Demostrando que los disfraces no son solo para niños, Edith Koci, ha llevado el cosplay a otro nivel en TikTok, y es que ha adquirido gran notoriedad tras realizar al reto Wipe It Down Challenge caracterizando el personaje de anime Yubaba, dueña de La Casa de Baños del anime El Viaje de Chihiro de los Studios Ghibli.

El video Edith Koci o más conocida en TikTok, como @_nana82, se publicó hace 2 días y hasta el momento cuenta con más de 37 mil seguidores y un poco más de 764 mil me gusta en la plataforma de videos.

TikTok video viral del cosplay del personaje Yubaba





Y parece ser que Edith Koci es amante de las películas de Studios Ghibli, reconocido como uno de los mejores estudios de animación en el mundo, y con un gran repertorio de películas animadas con estilo impecable y de gran calidad como lo son La Tumba de las Luciérnagas, El Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke y El Castillo en el Cielo, entre otras,

Además, @_nan82 ya cuenta con 4 videos realizando cosplay de diversos personajes y cabe destacar que las historias también son bastante divertidas, ya que el ambiente en dónde son grabados se asemejan a algunas escenas mostradas en las películas del Studio Ghibli. Recuerda que solo debes dejar un mensaje y darle me gusta para seguir apoyándola.

