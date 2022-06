Visitar un restaurante en compañía de amigos es una costumbre que, sin dudas, fortalece lazos de amistad. Es en este tipo de situaciones que no falta aquel persona a la que “se le olvidó la cartera” o la que se niega a pagar su parte de la cuenta. Precisamente, un joven de México fue blanco de críticas en redes sociales por no hacerse cargo de su deuda. Y no solo eso, pues habría escapado del establecimiento sin que sus acompañantes lo supieran.

“La limonada cuesta 60 varos -pesos-. Si pediste una orden de brochetas, la limonada y un sushi, ¿cómo se te ocurre pagar solo 50 varos?”, dijo el usuario @hsjsudbsbd, que dio a conocer el hecho por medio de su cuenta de TikTok.

Al parecer, él y sus amigos se reunieron en un restaurante. Cuando llegó el ticket, se indicaba que debían 2500 pesos mexicanos, es decir, cerca de 127 dólares estadounidenses; sin embargo, una de sus amistades dejó solamente 50 pesos mexicanos, cuando había consumido más que ese valor.

“Es que wey, eres un pendejo. ¿Cómo se te ocurre dejar 50 pesos que ni siquiera te alcanza para tu limonada? Pides seis brochetas y un sushi y te vas corriendo. Te vas a la chingada”, reiteró esta misma persona, por medio de un audio de WhatsApp.

Finalmente, los demás jóvenes tuvieron que saldar su parte de la cuenta.

“Aquí está la cantidad que adeudas: son 588 pesos mexicanos (30 dólares). Tú fuiste el que más consumió”, advirtió el joven. “Wey, así no funciona la vida. (...) Ya no puedes hacer esto. Todas la cenas que he ido contigo y pides que te invite. Te he arreglado tus problemas, wey. (...) Te juro que no lo puedo creer. Si fuera tú, le diría a mi mamá ‘ma, soy un idiota’”.

“No soy tu put* banco. No te puedo invitar todos los put*s días de tu vida. (...) La cagas siempre que vamos a cenar y no lo admites wey. O sea, lo admites aunque dices ‘ya, la cag*é. No me puedes hablar así’. Claro que te puedo hablar mal”, agregó.

El clip en donde el usuario expone la actitud de su amigo se viralizó con más de un millón de reproducciones en TikTok.

Tras ello, una persona preguntó si el chico había saldado su cuenta. “¿Ya pagó?”, le preguntó una mujer a @hsjsudbsbd. “Pagó 1000 pesos mexicanos por las molestias”, confirmó el usuario.

“¡¡¡Wey no lo inviten más!!! O lleguen antes y díganle a los meseros que no le sirvan más que un platillo y agua”, opinó un internauta.

“Wey así era un compañero con nosotros jaja. Lo tuvimos que dejar de invitar porque íbamos a un bar, pagábamos cuenta de 5000 pesos y él literalmente ponía solo 100 pesos”, comentó otro.

