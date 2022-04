Trabajar con pequeños es una tremenda responsabilidad e incluye varias dificultades. Un claro ejemplo lo encontramos en Estados Unidos, pues la usuaria identificada como Brenna utilizó la plataforma de TikTok para mostrar su peculiar situación laboral a través de un video viral. El testimonio de la mujer abrió un acalorado debate en las redes sociales.

Brenna (@braonain1), quien radica en Utah, tiene 21 años y es una niñera profesional. Mediante su cuenta, la joven suele publicar contenidos audiovisuales sobre su estilo de vida saludable. Siguiendo esta línea, la norteamericana alcanzó ‘popularidad’ por una experiencia que compartió.

Niñera paraliza TikTok por sus condiciones laborales

Resulta que la estadounidense se grabó a sí misma cuando se encontraba desempacando su almuerzo durante su turno como niñera. En la grabación, ella colocó un mensaje que rápidamente llamó la atención entre los internautas. “POV: cuando la familia a la que cuidas no te deja comer su comida, así que traes las [cosas] más aleatorias”, indicó.

En las imágenes se pueden ver a la muchacha sacando de su mochila una lata de sopa, chips de proteínas y frutas. A pesar de esta controvertida condición, Brenna precisó que la familia de los pequeños le permite tomar un poco de café y agua.

Indignación en redes sociales

En pocas horas, el relato de @braonain1 desató polémica y provocó bastantes opiniones de quienes cuestionaron la decisión de los dueños de casa. “¡No podía imaginar no dejar que nuestra niñera comiera nuestra comida!”; “¿no te dejan comer su comida? Yo no sería niñera para ellos”; “en mi hogar nos dijeron que nunca le niegues comida a nadie”, fueron algunos de los comentarios.

Responde ante las críticas

Frente al alboroto que generó su clip, Brenna explicó el contexto y escribió que “no me estaba quejando, estoy compartiendo lo que traje para comer en mis 4 años como niñera, ¡nunca tuve una familia que dijera que no podía comer nada!”. Pasaron los días y la joven de 21 años precisó que renunció, pues no aguantó las condiciones.

