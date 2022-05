El cuidado y la limpieza dental es importante para ayudar a prevenir problemas. Partido de esta idea, un video de TikTok de una especialista se viralizó y encendió la polémica en redes sociales al hacer una revelación sobre el lavado de dientes. ¿De qué trata? Aquí te lo contamos.

Con más de 53 mil seguidores, la enfermera identificada como @miagraaace, quien trabaja en el mundo de la odontología, está dando de qué hablar por indicar que “no tiene sentido cepillarse los dientes justo antes de entrar”.

En el clip titulado “los secretos del dentista”, Mia explicó que “incluso el vapeo (vapor creado por un cigarrillo electrónico) puede causar caries, enfermedad de las encías y pérdida de dientes”.

Siguiendo esa línea, @miagraaace señaló que es fundamental “cambiar el cabezal de su cepillo de dientes eléctrico cada tres meses. “No tiene sentido usarlo si no lo hace”, agregó la joven, cuyo clip se hizo tendencia y ya acumuló cerca de 300 mil reproducciones.

Asimismo, la mujer precisó que “si necesita un empaste para sus dientes posteriores, obtenga uno plateado, es más barato y nadie puede verlo de todos modos”. Mia prometió más contenidos si este video funcionaba bien en la plataforma china.

Polémica en TikTok

De acuerdo con The Sun, la grabación de @miagraaace desató diversas opiniones. Un internauta sostuvo que “siempre me lavo los dientes antes de entrar (al dentista) y no dicen nada”. Además, otra persona manifestó que “como dentista, es 100% importante cepillarse los dientes antes de su cita”.

Mientras tanto, alguien manifestó que “me cepillo antes de entrar para que me digan si mi cepillado es bueno o no. En un par de ocasiones me dijeron que no estaba llegando a ciertos lugares, ahora lo sé”.