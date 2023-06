Las redes sociales han simplificado el proceso de invitar a salir a una persona. En la actualidad, basta con enviar un mensaje para expresar interés en alguien, aunque en ocasiones las cosas no terminar de la forma en que uno espera.

Como ejemplo, podríamos tomar el caso de Mark, un usuario de Argentina que, recientemente, se volvió viral tras mostrar la conversación que tuvo con una compañera de trabajo a la que invitó a salir.

“Invité a salir a una que laburaba conmigo y no me fue como esperaba”, escribió el joven, identificado en Twitter como @soychichooo. “Dale, le digo a los chicos y organizamos”, le respondió la joven.

Las palabras de la chica generaron una gran controversia entre los internautas. Mientras que algunos le dijeron a Mark que no tenía esperanza con ella, otros le dieron mensajes de aliento y aseguraron que, al no haber obtenido un no por respuesta, aún podía seguir insistiendo.

Foto: @soychichooo

“¿Pero vos fuiste directo con ella? Capaz entendió mal... No sea cosa que por un mal entendido la vida se pierda de una gran historia de amor”, escribió una persona. Mark contestó: “Fui bastante claro (creo), la piba salió jugando muy bien”.

“No quiero ser mala onda, pero cuando tiramos esa es porque no estamos interesadas. Ninguna con ganas de levantarse un pibe dice ‘le aviso a los chicos’”, opinó una usuaria. Otro internauta se mostró más optimista: “Le interesás a ella, aunque no hay tanta confianza aún. Apostá al tiempo”, comentó.

Un final inesperado

El tuit se volvió viral con más de 45 mil ‘me gusta’ y las personas empezaron a preguntarse cómo había terminado todo. Mark, mediante una nueva publicación, reveló que aún tenía posibilidades con la chica.

“Igual sí, podemos ir a tomar algo”, le dijo ella a él en otro mensaje mostrado por el joven, dando a entender que habría aceptado tener una salida.

Foto: @soychichooo

“El final menos pensado”, aseguró Mark, quien fue felicitado por los internautas. “Bien pibe, bien” o “Crack total maestro, me emociono”, escribieron los tuiteros a modo de broma.

Tips para invitar a salir a alguien

El portal WikiHow recopiló los siguientes tips para invitar a salir a la persona que te gusta.

Sé directo y honesto, pero sin parecer desesperado. Relájate.

Pídele a la persona que te gusta hacer algo en específico y que sea de su agrado.

Siempre existe la probabilidad de que seas rechazado. Ese es el riesgo, pero la vida está llena de ellos.

Recuerda que hay muchas personas además de ella que podrían estar contigo.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.