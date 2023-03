Una usuaria de Twitter se ha vuelto viral al compartir lo que le ha pasado con su ex novio, con quien ya no está desde hace 5 años.

Según explicó la internauta Marieta, identificada en la mencionada red social como @sierrayabree, su ex pareja publicó “una historia” en donde pudo observar un detalle que rápidamente llamó su atención.

“Sale una foto nuestra enmarcada de cuando teníamos 15 años. Hace 5 años y la foto aún sigue ahí”, escribió la usuaria, cuyo tuit se viralizó con más de 27 mil ‘me gusta’ y un millón de reproducciones.

La publicación, como era de esperarse, generó toda clase de comentarios entre los usuarios y más de uno cuestionó que la joven revelara algo tan personal.

Foto: @sierrayabree / Twitter

Su tuit generó toda clase de comentarios

“Ya sabemos quién fue la culpable de que esa relación no funcionara” o “Y la traumada sigue pensando en él. No sé quién es más enfermo, el que tiene la foto a pesar de que ya no están o la que está interesada en todas las historias de él”, escribieron las personas.

Otros comentaron que, “después de ver” el tuit, el ex novio seguramente quitará la foto en cuestión; sin embargo, Marianeta respondió a este afirmación asegurando que su anterior pareja le dijo que “no la va a quitar”.

De la misma manera, otros usuarios dieron a conocer situaciones similares con ex parejas: “Yo sigo con una caja de mi ex, en el mueble de encima de la cama, donde tengo todas nuestras fotos, cartas y un regalo que me hizo en el escritorio, hay personas que te marcan mucho aun que hayan que tenido que tomar caminos diferentes”; “Llevo el collar que me regaló desde hace 3 años y ahí va a seguir puesto”; “Podría ser yo perfectamente”; “Yo tengo una foto de mi primera ex en la cartera desde los 16 años. Tres exs y mil chicas han pasado y ahí sigue”, escribieron.

¿Es posible ser amigo de una expareja?

Según el portal edarling.es, en la mayoría de los casos, ser amigo de tu ex solo es posible cuando la separación se produjo de manera amigable por ambas partes.

Si la ruptura fue muy dolorosa, es mejor alejarse y estar sin ver a la persona durante una temporada. En el caso de que se produzca una aproximación, el acuerdo amistoso solo será posible si ambas partes han superado la ruptura.

A veces es muy difícil, ya que uno de los dos todavía puede tener sentimientos hacia la otra persona y la amistad sería imposible. También, en el caso de que se tuvieran hijos en común y se produjera una separación sería muy difícil mantener una amistad. Pero en este tipo de situaciones, fomentar la amistad sería un acto de compañerismo y mirar por el bien de los hijos.