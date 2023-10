Un internauta ha generado controversia al publicar el mensaje que el dueño de un bar de España le envió a sus empleados después de que unos clientes se fuesen sin pagar. El caso, compartido por el usuario @soycamarero, ha generado indignación.

“Chicos esta mesa esta abierta, se paga con el bote ayer faltaron 27€ y también se han sacado del bote hay que prestar más atención la siguiente vez la mesa la paga el responsable de la zona de la mesa abierta. Para que después no pregunten porque el bote no sube de 60€”, señala el texto enviado vía WhatsApp.

El hecho, como era de esperarse, ha provocado un intenso debate entre las personas. La mayoría señala que este tipo de actos “no puede ser legal” y que bajo ninguna circunstancia las propinas acumuladas durante el día deberían ser utilizadas en beneficio del local.

Hacer un simpa es hacer daño a la empresa y en muchos casos como vemos, a los mismos trabajadores. pic.twitter.com/LVNlTrEWzI — Soy Camarero (@soycamarero) October 23, 2023

“Esto no puede ser legal”; “Yo eso lo denunciaba, las propinas no son para el dueño, ni para pérdidas por gente que se va sin pagar ni para su uso y disfrute”; “El dueño no tiene ningún derecho a repercutir eso en los trabajadores. Han sido víctimas de un delito y por tanto no puede suponerles a ellos el coste. Igual que si cuelan un billete falso. Lo suyo es informar al sindicato si lo hay”; “He trabajado muchos años en reparto. Y si alguien no me pagaba, el responsable era yo. Si me confundía en un cambio, el responsable era yo. Si me colaban un billete falso, el responsable era yo”, escribieron las personas.

